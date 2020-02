Emma D'Aquino: marito, età, figli, chi è

Di Marcello Filograsso mercoledì 5 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Emma D'Aquino

Insieme alla collega del Tg1 Laura Chimenti e al conduttore Amadeus presenterà la seconda serata del Festival della Canzone italiana di Sanremo. Conosciamo meglio Emma D'Aquino.

Nata a Catania il 18 luglio del 1966, dopo la laurea in Scienze Politiche collabora con le tv locali, per approdare in Rai nel 1996 come inviata di Porta a Porta. Si è occupata da New York dell'attentato alle Torri Gemelle, mentre sempre per il programma di Bruno Vespa ha lavorato ai casi di cronaca nera più eclatanti come Cogne, l'omicidio di Meredith e di Sarah Scazzi.

In realtà per la D'Aquino il Festival non è una novità: la giornalista aveva partecipato come ospite nell'edizione del primo Baglioni nel 2018 inscenando una gag sulle note di Sabato pomeriggio.

Per quanto concerne la vita privata, non si sa se la cronista del telegiornale di Rai1 sia fidanzata o sposata o abbia dei figli, anche se la stessa ha dichiarato recentemente di essere impegnata con una persona della quale è innamorata. Resta dunque da capire l'identikit dell'eventuale marito.

Foto: account Instagram Emma D'Aquino