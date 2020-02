Teresanna Pugliese - Francesca Cipriani: la lite a Pomeriggio 5 (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 4 febbraio 2020

La lite tra Teresanna Pugliese e Francesca Cipriani a Pomeriggio 5

Oggi, ospite di 'Pomeriggio 5', Francesca Cipriani si è confrontata, per la prima volta, con Teresanna Pugliese. L'ex tronista di 'Uomini e Donne' ha lasciato un commento ("No comment! 1 neurone è pure troppo!") sotto ad un post di Trash Italiano riguardante il 'Cambio look choc', all'interno di 'Domenica Live'. L'ex Pupa, la settimana scorsa, ha interpretato la sua 'nemica' giurata, Barbara Alberti, reclusa nella casa del 'Grande Fratello Vip':

Cipriani: "E' una cosa simpatica. Con ironia ho detto una verità. Tutti sanno che tra me e Barbara Alberti non scorre buon sangue. Sono cose che lei ha davvero detto".

Pugliese: "Ieri mattina, mi sono svegliata e ho preso il telefono. Ho visto questo video, che mi ha anche divertito, ed ho lasciato un commento veritiero e sentito. Cosa dobbiamo conoscere più di te? Se hai altro da dimostrare io lo farei al posto tuo. Io credo che tu abbia concluso. Io non ti ho giudicato come persona ma per questa uscita di basso teatro. Ironizzare su una donna come Barbara Alberti, con un background culturale elevato, non è giusto"

Cipriani: "Nessuno la sta richiamando per tutte quelle parolacce. Offende la gente dalla mattina alla sera. Questa donna va richiamata. Hai offeso la mia intelligenza. Posso piacere e non piacere. Ma non puoi dire che sono stupida. Questa era una parodia, un'ironia"

Fredella: Credo che Teresanna debba chiedere scusa a Francesca Cipriani. Sei stata un'odiatrice professionista della rete. Poi, Francesca Cipriani ha fatto satira, il genere letterario più antico della storia della letteratura. Ma chi sei tu per dire che hai due neuroni?! Francesca Cipriani ha giocato, è stata autoironica e simpaticissima"".

Teresanna: "Io, in questo gioco, ho espresso il mio parere. Probabilmente ho sottovalutato la dinamica. Ho scoperto dopo quello che ha scaturito il mio commento".

Cipriani: "Dobbiamo essere unite noi donne, dobbiamo fare squadra, coalizzarci".

d'Urso: "Quando ti prendi in giro da sola, dimostra intelligenza".

Caso chiuso?!

