Alberto Urso single: è finita con Valentina Vernia

Di Sebastiano Cascone martedì 4 febbraio 2020

E' finita tra Alberto Urso e Valentina Vernia

Dagospia, all'interno della rubrica 'Sanremo Spia' curata da Alberto Dandolo e Giuseppe Candela, ha rivelato una notizia di gossip che riguarda uno dei Big del Festival di Sanremo 2020 in partenza, stasera, martedì 4 febbraio 2020, su Rai 1. Alberto Urso, trionfatore dell'ultima edizione di 'Amici' è tornato single. La sua storia con la ballerina Valentina Vernia è giunta al capolinea. Si legge:

"Si esibirà nel corso della prima serata Alberto Urso, il vincitore di Amici ha provato ieri pomeriggio ottenendo molti applausi. Low profile e molta concentrazione. E sul fronte privato? Il cantante ha il cuore libero, è infatti finito l'amore con la ballerina Valentina Vernia che aveva conosciuto proprio nel talent di Canale 5. La musica al primo posto".

I due ex allievi del programma di Maria De Filippi si sono conosciuti all'interno e fuori dalla scuola. Sembrava un sentimento destinato a durare per molto tempo. Cosa avrà spezzato questo legame? I troppi impegni lavorativi che li hanno tenuti lontani in questi mesi?

Il giovane interprete, infine, ha raccontato in una intervista al settimanale Chi in edicola da mercoledì 5 febbraio, a chi ha dedicato la canzone con cui è in gara alla kermesse festivaliera:

"Ho dedicato la mia canzone “Il sole ad est”, alla vera donna della mia vita: mia nonna Rosetta. Ovunque mi trovi ho un punto di riferimento e quel punto è mia nonna, che è la mia salvezza, la mia casa. Poi ciascuno può dedicarla a chi ama, l’amore è un sentimento universale che include e non esclude. Mia nonna Rosetta è stato il faro della mia vita. Il mio angelo custode. Lei mi ha incitato a cantare, quando ero piccolo mi cantava le arie liriche. mi cantava arie di “Turandot”, o “Una furtiva lagrima” da “L’elisir d’amore” di Donizetti. L’opera era nelle mie vene e nel mio cuore".