Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro a Clizia Incorvaia: "Ti stuzzico" (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 4 febbraio 2020

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sempre più complici all'interno della casa del Grande Fratello Vip

Dopo la diretta, di ieri sera, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, si sono appartati, ancora una volta, in giardino, per capire il tipo di rapporto che si sta instaurando in queste settimane di reclusione all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip' (Qui, il video).

Ciavarro: "Tu vuoi inquadrare ma non vuoi essere inquadrata".

Incorvaia: "Perché dici che è così difficile inquadrarmi? Da quello che dici sembrerebbe così"

Ciavarro: "Ti ho inquadrata, magari mi sbaglio. Siamo in una bolla. Ti stuzzico. Non sono tenuto a darti spiegazioni."

A tarda notte, la giovane influencer siciliana si confronta con l'amica Licia Nunez per capire se c'è qualcosa di più di un'amicizia con il ragazzo. Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo, forse, si è frenato dopo essere venuto a conoscenza di una frequentazione della ragazza ad un mese prima di entrare nel loft di Cinecittà (Qui, il video):

Clizia: "Lui parla poco non si è mai sbilanciato"

L'attrice de 'Le tre rose di Eva' le fa una domanda diretta per capire le sue reali intenzioni:

Nunez: "C’è veramente un interesse da parte tua o è indotto dalla situazione che stiamo vivendo qui? Stai proiettando su di lui un bisogno immediato?"

Incorvaia: "Ero entrata con l’obiettivo di vivere questa esperienza, mostrare chi sono veramente, liberarmi di tutte le maschere".