Riccardo Guarnieri - Ida Platano: crisi superata? (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 4 febbraio 2020

Le ultime news sulla coppia Riccardo Guarnieri - Ida Platano dopo le voci di una presunta crisi

Dopo la pubblicazione delle anticipazioni dell'ultima puntata del trono over di 'Uomini e Donne' con unica protagonista Ida Platano, Riccardo Guarnieri, negli scorsi giorni, ha registrato una lunga diretta, su Instagram, per spiegare che i motivi di frizione con la fidanzata non sono dovuti alla sua voglia di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo con l'iscrizione in un'agenzia. Ecco le sua risposta alle malelingue:

"Ciao ragazzi, allora io non sono solito fare dirette o Instagram Stories, ma oggi ci tengo in particolar modo perché ho letto delle cose molto negative, dette da alcuni blog che hanno scritto che le nostre discussioni sono dovute ad un’agenzia. Voglio dire che non è assolutamente così, Ida non era nemmeno a conoscenza del fatto che volesse entrare in questa agenzia. Dopo aver letto tutto questo ho deciso di fare un passo indietro e di uscirmene da questa agenzia. Io odio fare queste cose, ma era doveroso farlo. Per cercare di sistemare tutto, l’agenzia non c’entra nulla, Ida non c’entra nulla, e io me ne sto comunque tirando fuori da questa agenzia, anche se non è mai stata un problema tra noi. Lo dico solo per salvaguardare Ida e questa agenzia, e perché è giusto fare chiarezza".

Nelle scorse ore, il cavaliere del programma di Maria De Filippi, sui propri social, ha postato una propria foto con i versi della canzone di Giorgia, 'Scelgo te': Si cade in due e in due ci si rialzerà. Tra mille rimpianti ed il perdono. Io scelgo te. E scelgo ancora te'. Messaggio diretto proprio ad Ida?