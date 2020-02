Manuela Suma: chi è la moglie di Nicola Savino

Di Sebastiano Cascone martedì 4 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità di Manuela Suma

Manuela Suma è la moglie di Nicola Savino, padrone di casa, nel 2020, de L'Altro Festival su Rai Play. E' una costumista e stylist di molte donne dello spettacolo come Benedetta Parodi. Ha conosciuto il marito a 17 anni fa durante il backstage di preparazione del calendario di Radio Deejay. La coppia si è sposata il 29 maggio 2009. I due sono diventati genitori di Matilda (nata nel 2006) e attualmente vivono a Milano.

Ha 43 anni.

Il suo profilo Instagram @manusuma supera i 28 mila followers.

Ha seguito anche Carlo Cracco per il look di 'Masterchef'.

Ama viaggiare con la sua famiglia.

Savino: "'Amore che partita hai detto vai a vedere stasera?' Ma la gelosia fa bene, i rapporti hanno bisogno di conferme. E, poi, mi ha dato delle regole per cui la ringrazio. Non posso andare allo stadio tutte le volte che vorrei. Io, allora, mi tengo il bonus per la mia “magica” Inter! E ha sempre insistito perché la mattina accompagnassi nostra figlia Matilda a scuola. Mi ha detto: “Rischi di perdere una cosa importante, vederla crescere!” Così faccio da quando la bimba andava all'asilo. Adesso ha 8 anni (Donna Moderna, ottobre 2014)

E' appassionata di serie tv come 'Grey's Anatomy'.

Nel 2019, ha lanciato la sua prima linea di costumi da bagno scegliendo Alessia Marcuzzi come testimonial.