Romina Power: età, figli, altezza, genitori, Al Bano

martedì 4 febbraio 2020

Vita privata, gossip e carriera di Romina Power

Impariamo a conoscere meglio Romina Power, tra gli artisti della musica leggera italiana più amati, dentro e fuori i confini nazionali. La cantante sarà ospite insieme al compagno di sempre, Albano Carrisi, della settantesima edizione del Festival di Sanremo.

Nata a Los Angeles, negli Stati Uniti, il 2 ottobre del 1951, sotto il segno della Bilancia, Romina Francesca Power ha attualmente 68 anni. Figlia dei celebri attori cinematografici Linda Christian e Tyrone Power, vive negli Stati Uniti fino al 1958, anno della morte del padre, quando viene affidata alle cure della nonna materna, in Messico, insieme alla sorella minore Taryn. Nel 1960 si trasferisce prima in Italia con la sorella, la madre e il nuovo compagno, l'attore Edmund Purdom; poi sceglie il Regno Unito come terra per i propri studi. A 13 anni l'esordio nel film Mènage all'italiana, mentre nel 1966 firma il suo primo contratto con l'etichetta ARC, con cui incide Quando gli angeli cambiano le piume. A soli 16 anni incontra l'amore della sua vita, Al Bano, sul set del film Nel sole.

Con il cantante di Cellino San Marco inizia anche un sodalizio artistico che, nonostante qualche interruzione, continua intenso fino ad oggi. Nel 1970 si sposa con l'artista pugliese, a un anno di distanza dal suo primo album da solista. Insieme a lui, tanti i brani incisi che hanno segnato la storia della musica nostrana: Nostalgia (Un disco per l'estate 1972), Non due (Sanremo 76 ed Eurovision Song Contest), Felicità (secondo posto a Sanremo 1982), Ci sarà (primo posto a Sanremo 1984), Nostalgia canaglia (Sanremo 1987), Cara Terra Mia (Sanremo 1989) e Oggi Sposi (Sanremo 1991). I due hanno deciso di dare uno stop alla loro carriera di coppia e al loro matrimonio tra la fine degli anni '90 e gli inizi del 2000, complice anche la necessità di affrontare la figlia Ylenia, scomparsa e mai ritrovata a New Orleans.

Verso la fine degli anni '90, in televisione, arriva alla conduzione di Per tutta la vita col compianto Fabrizio Frizzi, mentre nel 2008 si trasferisce nel paese natale per accudire la madre malata. Nel 2012 cerca di elaborare il lutto tornando alla musica con il disco Da lontano, mentre l'anno successivo torna ad esibirsi a Mosca con Al Bano. La reunion spinge i due a intraprendere un tour tra gli Stati Uniti e il Canada e a riprendere la carriera di coppia in Europa e in Russia. Nel 2015 torna a Sanremo in qualità di ospite con l'ex-marito e riceve il premio Targa Ambasciatore del Festival di Sanremo nel mondo. Il 29 maggio del 2015 si esibisce con Al Bano all'Arena di Verona per una serata-evento, trasmessa anche su Rai 1. Per l'Ammiraglia, inoltre, conduce sempre col cantante di Cellino la terza edizione di Così lontani così vicini.

In totale ha inciso 22 album, 4 da solista e 18 in coppia con Al Bano. Ha recitato in oltre 15 film e partecipato ad oltre 20 programmi televisivi. Ha quattro figli: Ylenia, promettente showgirl nata nel 1970 e scomparsa all'età di 23 anni; Romina Carrisi-Power (nata il 1 giugno 1987); Cristèl Carrisi (nata il giorno di Natale del 1985); Yari Carrisi (nato il 21 aprile 1973). È alta 1.73 metri.