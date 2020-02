Leo Gassman: "Papà Alessandro? Genitore orgoglioso del proprio figlio. Ci vogliamo tanto bene"

Di Sebastiano Cascone martedì 4 febbraio 2020

Alessandro Gassman orgoglioso del figlio Leo Gassman a Sanremo 2020

Leo Gassman, ospite, oggi, a 'I Fatti vostri', ha raccontato come sta vivendo gli ultimi istanti prima di salire sul palco del Festival di Sanremo 2020 tra i Giovani. Sarà in gara con 'Vai bene così':

"Mi sto vivendo questa esperienza in un modo incredibile. Sto apprezzando tutte le particolarità. E' un'emozione indescrivibile. E' un onore per me. Ho sempre fatto la mia strada. Ho cercato di esprimermi come so fare. Questa è una cosa che mi fa stare bene. Cercherò di emozionare e di fare emozionare".

Mary Segneri, inviata del programma mattutino, condotto da Giancarlo Magalli, ha voluto sapere le sensazioni a caldo di papà Alessandro:

"E' un genitore orgoglioso del proprio figlio. Ci vogliamo tanto bene. Ci rispettiamo a vicenda"



Leo Gassman: chi è?

Leo Gassmann nasce a Roma il 22 novembre del 1998. Una famiglia di artisti, e un cognome impegnativo. All'età di 9 anni entra all'accademia di Santa Cecilia e studia chitarra classica e solfeggio per ben cinque anni. Conclusi gli studi classici, decide di cambiare e mettersi a studiare canto; ancora oggi prende lezioni per migliorare se stesso e la sua musica.

All'età di 14 anni Leo vince un concorso di interpreti organizzato da Marco Rinalduzzi, noto chitarrista e produttore nella scena nazionale. All'età di 19 anni Leo viene selezionato tra i dodici concorrenti di "X Factor 12" arrivando alla semifinale e dimostrando un talento singolare nella scrittura e nella voce. Durante il suo percorso nel programma, il giovane artista romano ha avuto la possibilità di riscrivere in italiano un brano inedito di Lewis Capaldi, intitolato "Piume", avendo un grande riscontro agli occhi del pubblico.

Uscito dal programma, Leo pubblica due brani intitolati "Cosa sarà di noi?" e "Dimmi dove sei", dimostrando un attaccamento al cantautorato italiano mischiato a sonorità tipicamente anglo-americane.