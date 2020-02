Grande Fratello Vip 4, Antonio Zequila incontra Eva Robin's: "Sì, abbiamo peccato e anche goduto!" (Video)

Eva Robin's, durante la puntata di ieri di Live - Non è la D'Urso, ha dichiarato di avere avuto un flirt con Antonio Zequila, concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Nella nona puntata serale del reality show di Canale 5, Antonio Zequila ha avuto la possibilità di incontrare nuovamente, dopo tanti anni, Eva Robin's con cui condivise l'esperienza professionale in Primadonna, programma di Gianni Boncompagni andato in onda negli anni '90.

Antonio Zequila, inizialmente in "freeze", ha ascoltato in silenzio, ciò che Eva Robin's ha voluto dirgli:

Antonio, sono tanti anni che non ci vediamo, mi troverai anche invecchiata! Sono venuta qui, un po' piccata, forse perché mi hai trovata indegna per il tuo elenco di donne? Ammazza oh, sei ancora chiavabile! Niente, Antonino, ieri sera, tua mamma è stata deliziosa con me, tua mamma è una donna estremamente forte come la mia, sei stato fortunato con mamma... Me la passasti anche al telefono in quel periodo in cui tu mi sei stato vicino durante la bufera mediatica di Primadonna, di Gianni Boncompagni. Per me, fu un'esposizione micidiale e tra i "marinai" che facevano da contorno in quel programma c'eri anche tu...