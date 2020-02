Grande Fratello Vip 4, Carlotta Maggiorana si ritira dal gioco: "Non voglio farmi del male" (Video)

Carlotta Maggiorana ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 4 e di ritirarsi dal gioco.

La modella e attrice, vincitrice del concorso di Miss Italia nel 2018, negli ultimi tempi, aveva manifestato un notevole disagio all'interno della Casa, arrivando addirittura ad avvertire attacchi di panico, mai avuti in passato.

Anche per questioni di salute, quindi, Carlotta Maggiorana si è ritrovata costretta ad abbandonare il gioco:

Ti ringrazio, Alfonso, per avermi dato l'opportunità di partecipare a questo reality, è stata un'avventura meravigliosa che ricorderò per tutta la vita, che mi ha fatto scoprire sfumature del mio carattere che non conoscevo, mi ha reso più forte però sono arrivata ad un punto, dopo un mese, dove mi sento chiusa come una farfalla quando la tieni chiusa sotto un bicchiere di plastica, mi manca il respiro, ho avuto attacchi di panico che non ho mai avuto in 28 anni della mia vita. E' giusto, in primis, per me stessa e per la mia famiglia, che io abbandoni il gioco ora, non voglio farmi del male. Sono sincera e sono onesta con me stessa e con voi tutti.