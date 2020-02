Grande Fratello Vip 4, Adriana Volpe informa Antonella Elia sulle foto del suo fidanzato con un'altra donna (Video)

Durante la nona puntata serale del Grande Fratello Vip 4, Antonella Elia è stata informata sulle foto, pubblicate dal settimanale Nuovo, riguardanti il fidanzato Pietro Delle Piane, paparazzato con un'altra donna.

Alfonso Signorini ha chiesto ad Adriana Volpe di comunicarle direttamente la notizia con la seguente motivazione:

Adriana Volpe ha accettato il difficile compito, dopo aver visto le foto in questione:

Non vedo nulla di compromettente in queste foto. Poi, sicuramente la sua testa inizierà a frullare...

Adriana Volpe ha chiesto di poter parlare con Antonella Elia in un posto appartato.

La conduttrice, quindi, ha avvicinato a sé Antonella Elia e le ha comunicato la notizia con molto tatto, tranquillizzandola fin da subito:

Mi hanno dato un compito non bellissimo... Sono andata alla mistery room e ho visto delle immagini... Il giornale Nuovo ha paparazzato il tuo fidanzato con una bionda... Io, le foto, le ho viste. E' normale, stai facendo un programma importante, sei molto papabile. Se io avessi visto mio marito, non avrei visto nulla... Non c'è un bacio, non c'è la voglia di toccare una persona, sono due persone che stanno camminando insieme... Domani, queste foto usciranno in edicola. I titoli non sono bellissimi.