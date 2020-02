Teddy Reno: età, marito, Rita Pavone, altezza, chi è?

Di Marco Salaris martedì 4 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Teddy Reno

Teddy Reno è un cantante e produttore discografico. Il suo vero nome è Ferruccio Merk Ricordi. E' nato a Trieste l'11 luglio 1926. Ha 93 anni e nel 2020 ne compirà 94. E' di nazionalità mezza italiana e mezza svizzera.

E' figlio di una famiglia austroungarica di origini aristocratiche, nel 1943 però si dovettero trasferire a Cesena per motivi di lavoro.

La musica e il canto è stato da sempre il suo chiodo fisso, nel 1938 debutta ad un concorso per dilettanti che si tenne a Rimini, negli anni seguenti continuò la gavetta fra le esperienze in ambito radiofonico e discografico. All'età di 27 anni partecipa al Festival di Sanremo (1953) dove si classifica sia al secondo che al terzo posto.

Nel 1961 fonda l'etichetta Galleria del corso, nella scuderia riuscì a far entrare anche un giovanissimo Bruno Lauzi che di lì a poco avrebbe avuto il meritato successo. L'anno dopo diventa il creatore del Festival degli sconosciuti di Ariccia, una sorta di talent show nella quale al centro si ponevano nuove leve dello spettacolo.

Nella prima edizione vinse Rita Pavone allora poco più che adolescente (aveva solo 17 anni). La cantante si fidanzerà con Teddy Reno e i due si sposano 6 anni dopo, nel 1968, con uno strascico di polemiche per via della differenza d'età (fra Rita Pavone e Teddy Reno corrono 19 anni di differenza). Fece parlare anche per la separazione avuta con l'ex moglie Vania Protti dalla quale ha avuto un figlio (Franco Ricordi), i due divorziarono una volta che la legge entrò in vigore in Italia.

Rita Pavone e Teddy Reno hanno due figli Alessandro, nato nel 1969 e Giorgio 5 anni dopo, nel 1974.

Nella carriera di Teddy Reno una lunga lista di 33, 45 e 78 giri pubblicati, partecipazioni in film come Totò, Peppino e la malafemmina, Rita la zanzara, I cinque dell'Adamello e numerose altre pellicole tra il 1951 e il 1967.

Nel 2016 Teddy Reno riceve un importante onorificenza dal sindaco di Trieste Roberto Dipiazza: il Sigillo Trecentesco in argento.