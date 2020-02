Grande Fratello Vip, Pago costruisce una capanna per stare in intimità con Serena Enardu (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 3 febbraio 2020

Il nido d'amore di Serena Enardu e Pago all'interno della casa del Grande Fratello Vip

Pago sembra aver ritrovato la grinta e l'energia dei primi giorni grazie all'ingresso di Serena Enardu. La coppia, a distanza di mesi dalla partecipazione a Temptation Island Vip, ha messo da parte tutti i dissapori per lanciarsi trasportare nuovamente dalle corde dell'amore. Il cantautore sardo, alla continua ricerca di un momento di intimità e riservatezza, ha deciso di creare una capanna.

Lo stesso nascondiglio che, vent'anni fa, architettò uno sconosciuto Pietro Taricone per Cristina Plevani al fine di schivare le telecamere del Grande Fratello.

Ma non è tutto. L'ex marito di Miriana Trevisan, oggi, ha legato un palloncino rosa e uno azzurro all'ingresso del suo nido d'amore per la compagna. Che dietro questa ritrovata armonia si nasconda il desiderio di Pacifico Settembre di diventare nuovamente padre?! Che, di comune accordo, vogliano uscire dal reality in 3?

Solo pochi giorni fa, prima di entrare nel loft di Cinecittà, ad 'Uomini e Donne Magazine', l'ex tronista del programma di Maria De Filippi aveva manifestato l'intenzione di convolare a giuste nozze con il fidanzato:

"Lo sposerei anche domani... sono una che ha sempre detto che non si sarebbe mai sposata, perché non crede nel matrimonio. E’ naturale che oggi, con la paura che ho di perderlo, le rispondo: anche domani, anche subito".