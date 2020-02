Cecilia Zagarrigo: chi è, Instagram, età, lavoro, Uomini e Donne

Di Sebastiano Cascone lunedì 3 febbraio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Cecilia Zagarrigo

Cecilia Zagarrigo è una delle corteggiatrici di Carlo Pietropoli del trono classico di 'Uomini e Donne'. Ha 25 anni. E' nata a Torino il 30 luglio 1994 sotto il segno del Leone. Ha partecipato al programma di Maria De Filippi, per la prima volta, nel 2016, come corteggiatrice di Oscar Branzani e successivamente fu richiamata da Luca Onestini. Sui social, dove lavora come influencer, è soprannominata la 'Zia Zaga'.

Il suo profilo ufficiale Instagram @cecilia_zagarrigo conta oltre 730 mila followers.

E' alta 174 cm e pesa 58 kg.

Lo scorso settembre, è stata tentatrice di 'Temptation Island Vip'. Ha avuto una forte sintonia con Stefano Macchi, fidanzato di Anna Pettinelli.

Ha diversi tatuaggi: una bambolina giapponese sulla spalla e una frase: 'ogni inizio inizia da una fine'.

"Ho tanta voglia di innamorarmi: nonostante sia arrivata a un punto della mia vita in cui ho un lavoro, mi stia per laureare, sia indipendente, vivo da sola, praticamente abbia tutto o quasi, mi rendo conto di non essere felice come vorrei. Sto bene, mi basto, ma avrei voglia di quell'amore travolgente che ormai da tempo non provo più. Ogni uomo che incontro mi fa capire quanta poca voglia di serietà ci sia in giro. Credendo molto in questo programma, che guardo da quando sono piccola, e soprattutto attraversando un periodo piatto a livello sentimentale, mi sono detta: “Perché non Carlo?!" (Fonte Uomini e Donne Magazine, dicembre 2019)