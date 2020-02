Giuseppe Nastasi: chi è, Uomini e Donne, Instagram, età

Di Sebastiano Cascone lunedì 3 febbraio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Giuseppe Nastasi

Giuseppe Nastasi è uno dei corteggiatori di Sara Shaimi del trono classico di 'Uomini e Donne'. Ha 28 anni. E' originario di Carlentini, in provincia di Siracusa. Ha conseguito una laurea triennale in Economia aziendale e una laurea magistrale in Direzione aziendale presso l'Università degli Studi di Catania.

Lavora come account manager da tre anni. In passato ha giocato a calcio nel ruolo di centrocampista. Il suo idolo era Zidane. E' uno sportivo. Attualmente pratica fitness. Segue una sana alimentazione.

Ad 'Uomini e Donne Magazine', in edicola questa settimana, il ragazzo ha messo subito le idee ben chiaro sul proprio modo di corteggiare. Non teme la concorrenza specialmente quella di Sonny Di Meo:

"Non ho nulla contro di lui. Non ho nulla neanche contro gli altri, sono loro che abbassano lo sguardo quando mi vedono. Comunque Sonny due mesi era seduto a corteggiare un’altra ragazza che ha caratteristiche completamente diverse da Sara".

Lontano dalle telecamere è lo stesso ragazzo che si è fatto apprezzare dal grande pubblico:

"Una persona ironica, positiva, empatica ma anche testarda, permalosa, e a volte, presuntuosa. Se c'è una qualità di cui vado fiero è la mia perseveranza, fondamentale in tutti i miei percorsi di vita"

Ad oggi, spera di trovare una persona che sia in tv come nella vita reale.

Il suo profilo Instagram @peppenastasi91 è seguito da quasi 6 mila followers.