Grande Fratello VIP 2020, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: intesa oltre l'amicizia? (VIDEO)

Di Marco Salaris domenica 2 febbraio 2020

Semplice amicizia o intesa che va oltre? Baci e abbracci affettuosi durante un ballo nel cuore della serata 90's.

Batte il cuore nella casa del Grande Fratello VIP? Forse per Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia che ieri, nel cuore della serata dedicata agli anni '90 si sono dedicati alle tenerezze. Non è un caso che proprio nelle ultime ore il rapporto tra i due ragazzi si sia evoluto in modo particolarmente affettuoso.

Basta un romantico ballo per vedere Paolo e Clizia abbracciarsi senza mai staccarsi. L'ex moglie di Francesco Sarcina sembra gradire la presenza di Ciavarro Junior che al termine si lascia baciare le guance: "L’ultimo regalo per questa serata perfetta" le dice lui all'orecchio. La certezza che Paolo si stia infatuando della Incorvaia arriva da una conversazione con Antonio Zequila, il ragazzo vorrebbe provare a lasciarsi andare di più nella casa e, magari, portare avanti qualcosa oltre l'amicizia con Clizia.

Il consiglio saggio di Zequila sembra portare Ciavarro sulla strada più logica:



Dovresti vivertela una storia qui dentro, fregatene di quello che pensa la gente devi fare quello che senti.

Paolo ascolterà le parole di Antonio? Ricordiamo che ieri, durante una chiacchierata con Licia Nunez la Incorvaia avrebbe parlato di una frequentazione fuori dalla casa e chiusa poco prima di cominciare l'avventura nel reality show:



Adesso parlerò anche con Paolo. Siamo stati presi un po’ alla sprovvista - dice Clizia - perché è come se mi vedessi in un album di nozze, di matrimonio, non consumate. Cioè noi ci stiamo conoscendo, ma è come se mi avessero già mostrato il mio album.