Eva Robin's: oggi, sposa, instagram, chi è?

Di Marco Salaris domenica 2 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Eva Robin's.

Eva Robin's è nata a Bologna il 10 dicembre 1958. Ha 61 anni. E' un'attrice e personaggio tv. Il suo nome deriva dal personaggio di Eva Kant, del fumetto Diabolik

Nata come uomo (Roberto Coatti), fin da giovane ha dichiarato di aver assunto ormoni femminili sviluppando così una maturazione del suo corpo con forme prettamente femminili senza ricorsi chirurgici.

Il suo esordio nel mondo dello spettacolo avviene alla fine degli anni settanta, diventa corista per le performance di Amanda Lear in tour. In ambito musicale ha pubblicato due brani con lo pseudonimo di Cassandra: nel 1978 Disco Panther e nel 2002 La rosa. In più ha prestato la sua presenza nel video dei Krisma, Skyline

Ha lavorato con Damiano Damiani, Maurizio Nichetti, Simona Izzo, Dario Argento per il film Tenebre del 1982 e Belle al Bar di Alessandro Benvenuti datato 1994 dalla quale avrà anche un importante riconoscimento l'anno successivo come candidata al Nastro d'argento nella categoria migliore attrice protagonista.

Con una scia di polemiche approda in tv nel 1987 nella trasmissione di Italia 1 Lupo Solitario con la regia di Antonio Ricci, lo stesso che la volle anche per un altro suo programma trasmesso l'anno successivo: L'araba fenice.

Nel 1991 Gianni Boncompagni e Irene Ghergo scelgono il suo volto per la conduzione di un talk show su Italia 1 chiamato Primadonna ma per via della sessualità della Robin's insorgono le polemiche delle associazioni cattoliche che reputavano la sua persona non adatta a ruoli di conduzione per un programma visto anche dai bambini. Critica poi spenta con la messa in onda del programma.

Eva ha calcato anche le passerelle diventando modella per Chiara Boni.

Per un lungo periodo accantona la carriera televisiva ma continua ad interpretare ruoli nel grande schermo e a numerosi spettacoli teatrali.

Nei primi anni 2000 torna in tv partecipando alla seconda serie de Il bello delle donne interpretando una transgender e nel 2007 è nel cast del film di Pier Francesco Pingitore Di che peccato sei?

Eva Robin's è fidanzata da 25 anni con una donna, durante una puntata di Vieni da me dell'ottobre 2019 ha annunciato di voler convolare a nozze con lei senza però rivelare il suo nome: "Con questa donna ci vogliamo bene da 25 anni, chissà… Vorrei proteggerla, vedremo quando saremo pronte".

Ha un profilo Instagram (@eva_robin_s) con più di 5.300 followers ed una pagina facebook con oltre 10.100 likes.