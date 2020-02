Elaina Coker: chi è, età, modella

Di dr. apocalypse sabato 1 febbraio 2020

Ex modella ora fotografa, Elaina Coker ha aiutato J-Ax ad uscire dal tunnel delle dipendenze.

47enne, Alessandro Aleotti, in arte J-Ax, è sposato dal 2007 con Elaina Coker, madre del Nicolas, nato nel 2017. 42 anni all'anagrafe, Elaina è un'ex modella americana, nata a Miami, che ha conosciuto il rapper nel 2004. Da allora i due non si sono mai più separati.

All'epoca la Coker, nata il 12 novembre 1977, girava il mondo per lavoro, in qualità di modella, e grazie anche ad Alessandro ha messo radici in Italia. “Lei è americana ma ci siamo conosciuti a Milano, a una cena, ho cominciato a uscire solo per vederla. Abbiamo cercato emozioni lontano dalla droga”, ha tempo fa confessato al Corrier della Sera J-Ax, mentre Elaina si è reinventata come fotografa di moda professionista.

È stata proprio la Coker ad aiutare il rapper ad uscire dal tunnel delle dipendenze, prima di sottoporsi alla fecondazione assistita e abbracciare il piccolo Nicolas, venuto alla luce dopo aver sopportato il dolore di un aborto. Un figlio a lungo atteso a cui J-Ax ha dedicato un brano, Tutto tua madre.

Sai che la mamma aspettava un bambino ma dopo l'ha perso

Io paralizzato come un brutto sogno

Mentre lei piangeva e cadeva in ginocchio

E in quel momento mi si è rotto qualche cosa dentro

Per la prima volta mi sono sentito vecchio

Vittima di una fattura una stregoneria

Tu hai rotto il sortilegio

Perché sei una magia

Riservatissima, Elaina non ha neanche un profilo Instagram, per quanto fotografa di moda (sua la ElainaCokerPhotography), mentre il marito rarissimamente pubblica foto di vita privata.