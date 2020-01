Grande Fratello Vip 2020, lite tra Antonella Elia e Clizia Incorvaia (con confronto in diretta)

Di Alberto Graziola sabato 1 febbraio 2020

Antonella Elia ha discusso con Clizia Incorvaia, ironizzando sull'indossare gli occhiali da sole (in accappatoio) per una ipotetica aria da star. Le due iniziano a discutere animatamente e, questa sera, Alfonso Signorini chiede alle due un commento:

"Sei una paracula, che fa tutta una sceneggiata... In realtà sei una vanitosa, permalosa e pigli per il cul0 tutti" sbotta la Elia.

"L'avrà fatto apposta a baciare Scamarcio..." continua Antonella, nel confessionale.

Clizia, dopo la clip: "Non mi scalfisce per nulla, ho imparato a ballare sotto la pioggia, con una donna arrabbiata col genere femminile non parlo, rimango in panchina".

Interviene Adriana Volpe contro Antonella: "Ogni volta tu demolisci qualcuno, ogni giorno devi avere un parafulmine, tutti ti stiamo dicendo "Ti prego, rilassati!""

Lei replica: "Hai fatto il discorso di un'ora e mezza senza microfono per dirmi quanto meravigliosa e angelica io sia e adesso rinneghi tutto". "Ho sempre detto che sei una fuoriclasse, dove vai lasci il segno ma ogni tanto pensa anche in positivo, cerca di vedere il bello nelle persone!" continua la Volpe.

Per Fernanda è normale che la Elia possa cambiare idea: "Succedono miliardi di cose ogni giorno, qua". E così la Elia si gira: "Quindi, Adriana, muta, zitta!".

Paola Di Benedetto prende le difese della Elia, sottolineando la sua dolcezza ("Mi spiace che questa cosa non esca fuori").

"Devi imparare, ad avere, nei confronti delle donne, un atteggiamento meno aggressivo... avresti migliaia di altre corde da esplorare..." le suggerisce Signorini.

"Non dovete stigmatizzarmi così... Ho solo detto "Clizia, levati gli occhiali da sole" Poi rispondo a tono, lo ammetto... Probabilmente sono aggressiva, però non sono contro le donne..."

Questa la risposta della Elia, di fronte al suggerimento del conduttore.