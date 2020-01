Coronavirus: Giulia De Lellis e Taylor Mega con la mascherina (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 31 gennaio 2020

Giulia De Lellis e Taylor Mega indossano le mascherine per non essere colpite dal Coronavirus

Giulia De Lellis, come molti italiani, sui social, ha espresso la propria preoccupazione per l'avanzare dell'epidemia, in arrivo dalla Cina, denominata Coronavirus. Dopo essere stati accertati due casi in Italia, la giovane influencer è corsa ai ripari acquistando una mascherina protettiva per limitare le possibilità di un eventuale contagio. Nelle sue Instagram Stories, l'ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne' ha spiegato ampiamente i motivi di questa decisione:

"Quelle carine erano finte ma meglio di nulla"

"Io sono scioccata che Caterina si è comprata la mascherina figa. Non ha pensato a sua sorella. Meglio queste di niente... Non si trovano più di nessun tipo. Sarà anche anormale... Sono ipocondriaca del cavolo. Volevo anche i guanti. Ma mi sembrava eccessivo. Non voglio fare allarmismi. Ma sono troppo ansiosa per queste cose. Sarò un esempio molto molto sbagliato in questi giorni, in questi momenti quando succederanno queste cose. Mi dispiace però io sono troppo ipocondriaca. Capitemi, scusatemi, perdonatemi".

Anche Taylor Mega, di rientro in Italia, dopo una lunga vacanza alle Maldive con Tony Effe, è corsa ai ripari:

"Non si può mai stare tranquilli. E' inutile che mi dite di cambiare mascherina perché alle Maldive avevano solo queste mascherine. Speriamo bene".