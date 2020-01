Grande Fratello Vip 2020, Barbara Alberti contro Wanda Nara (VIDEO)

Di Massimo Galanto venerdì 31 gennaio 2020

Ecco il video nel quale la scrittrice definisce l'opinionista del reality "un mostro"

barbara alberti ed il dissing a Uanda Nara "è un metro e 50 e si è fatta l'ottava misura un mostro" 🙈 #gfvip pic.twitter.com/hgXHuyFv9N — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) January 30, 2020

"Come Wanda Nara, che è alta un metro e mezzo e si è fatta l'ottava di seno. Dai, è un mostro". A pronunciare questa frase, evidentemente offensiva nei confronti di Wanda Nara, è Barbara Alberti. È successo mentre la scrittrice parlava in camera da letto con Andrea Montovoli e Rita Rusic.

Come si deduce dal video che trovate in apertura di post, la Alberti, rientrata nella Casa lunedì scorso, dopo averla dovuta abbandonare temporaneamente per un problema di salute, poi fortunatamente superato, ha pronunciato la frase incriminata probabilmente dimenticando di essere microfonata.

Fatto sta che le parole della concorrente del reality di Canale 5 non sono passate inosservate e hanno creato sui social polemiche. Non è da escludere che il caso venga affrontato nella diretta di stasera, con Alfonso Signorini che potrebbe tirare in ballo la stessa Wanda, presente in studio.

Ricordiamo che non è la prima volta che la Alberti rivolge parole non particolarmente gentili nei confronti di terze persone. La scrittrice, per esempio, aveva paragonato l'espressione di Pasquale Laricchia a quella di un assassino; quindi si era scagliata contro Imma Battaglia ed Eva Grimaldi dopo il confronto che Licia Nunez aveva avuto con la sua ex: