Elga Enardu: chi è la sorella di Serena ex fidanzata di Pago

Di Sebastiano Cascone venerdì 31 gennaio 2020

Vita privata, curiosità, gossip di Elga Enardu

Elga Enardu è la sorella gemella di Serena, ex fidanzata di Pago del 'Grande Fratello Vip'. Ha 43 anni. E' nata a Quartu Sant'Elena in provincia di Cagliari. Ha partecipato ad 'Uomini e Donne', in qualità di tronista.

Ha un cane, Quinto, chiamato così perché è in progressione il suo quinto cane. E' un AmStaff, un American Staffordshire Terrier. E' sposata con Diego Daddi che, all'epoca del suo trono, corteggiava Claudia Piumetto. Ha sostenuto la sorella durante la rottura con il cantautore sardo a 'Temtpation Island Vip'. Si augura che la coppia torni assieme dopo la fine del reality di Canale 5.

Ad 'Uomini e Donne Magazine', l'influencer ha tracciato un ritratto esaustivo di Serena dal punto di vista affettivo:

Elga Enardu: "Serena è tutto quello che abbiamo visto. Ma attenzione, non è solo quello! Serena è una donna molto intraprendente, molto libera. Siamo state cresciute da nostra madre in un modo che non definirei precisamente femminista, non siamo state educate a credere che le donne siano meglio degli uomini – ma indipendente, quello sì. Serena si è diplomata a diciotto anni, si è iscritta all'università, ma poi il mondo del lavoro l‘ha travolta, anche in virtù dell’educazione che abbiamo ricevuto. Ci hanno educate a lavorare, a darci da fare, a non dipendere dagli altri. Mia sorella non è mai stata una di quelle donne che puntano a ”sistemarsi”. E soprattutto, per lei, l‘amore è I’amore. Una situazione che esula da qualunque ragione, condizione. ceto sociale, aspetto materiale. Non ha mai cercato l’uomo bello e ricco. E’ passionale e, quando si innamora, si concede completamente. Questo tipo d‘amore Serena non lo dà solo al suo compagno, ma a tutta la famiglia".

Il suo profilo ufficiale Instargram @elga_enardu conta oltre 383 mila followers.