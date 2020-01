Pago: chi è l'ex fidanzato di Serena Enardu

Di Sebastiano Cascone venerdì 31 gennaio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Pago

Pago, pseudonimo di Pacifico Settembre, ha 48 anni. E' un cantautore. Oggi, è un concorrente della quarta edizione del 'Grande Fratello Vip'. E' arrivato al successo con 'Parlo di te'. E' stato sposato per 10 anni con la showgirl Miriana Trevisan, da cui ha avuto un figlio Nicola. Con Serena Enardu si sono incontrati nel 2013, nel centro di telefonia presso cui lavorava l'ex tronista.

Serena e Pago sono stati fidanzati per oltre 6 anni. La loro storia è naufragata dopo la partecipazione a 'Temptation Island Vip', dove la bella sarda si è fatta tentare dal single Alessandro Graziani.

Oggi, l'interprete sardo, invece, all'interno della casa, sta pensando se recuperare il rapporto con l'ex compagna o voltare definitivamente pagina. Stasera, venerdì 31 gennaio 2020, ci sarà un nuovo incontro all'interno della casa del GF Vip.

La Enardu, nel nuovo numero di 'Uomini e Donne Magazine', in edicola questa settimana, ha parlato anche dell'ex moglie di Pago, Miriana, che non ha mai rappresentato un problema per il loro rapporto:

Enardu: "Assolutamente no. Pago e Miriana hanno sempre avuto un rapporto di grande rispetto. uniti dal figlio. E non è mai stato un problema. So che per Pago è una persona importante e sono contenta che in questo ultimo periodo la loro amicizia si sia stretta. Voglio bene al figlio di Pago e Miriana, e non penso si possa desiderare di meglio per un bambino che abbia due genitori uniti che si vogliono bene".