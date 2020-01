Anna Tedesco: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

Di Sebastiano Cascone venerdì 31 gennaio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Anna Tedesco del trono over di Uomini e Donne

Anna Tedesco è una delle veterane del trono over di 'Uomini e Donne'. Dopo aver lasciato il parterre femminile per problemi personali nel 2017, è tornata per trovare l'uomo della sua vita. La dama ha un figlio, Maicol, 24 anni, avuto dal suo ex marito.

Recentemente, ha interrotto una conoscenza con Samuel Baiocchi ed è rimasta affascinata da Mattia Ciardo. E' uscita anche con Nino Castanotto e Marcello Michisanti. Si è parlato tanto della sua amicizia speciale con Giorgio Manetti, ex fidanzato di Gemma Galgani.

"Ovviamente non sono innamorata ma tra noi c'è una chimica. Lui è una bella persona. E' vero che tra noi c'è una bella differenza di età, ma questa cosa a me non tange: io non guardo quanti anni ha una persona ma le sue qualità. Marcello, con cui sono uscita, ha sessantotto anni, Mattia quarantadue: sono due uomini totalmente differenti ma con grandi qualità. In uno mi ha colpito la testa e nell'altra la chimica che abbiamo. Di Mattia, inoltre, mi ha conquistata la simpatia (ride, ndr). Io non so come andrà, ma non mi importa. D'altra io mi sono sposata con un uomo di undici anni più grande di me che doveva essere 'per sempre', ma a oggi nel 'per sempre' non ci credo più. Di Nino mi stavo innamorando e aveva la mia stessa età, ma poi è finita. Ciò vuol dire che la questione dell'età è davvero relativa, l'importante è come due persone si incastrano assieme. Io non voglio vivere di rimpianti" (Fonte Uomini e Donne Magazine, gennaio 2020).