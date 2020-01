Ludovica Pagani: "Mi sono frequentata con il fidanzato di Paola Di Benedetto ma non durante la loro crisi..."

Ludovica Pagani, durante una puntata del format Casa Chi - #CitofonareSignorini, disponibile sul sito 361 Magazine, ha dichiarato di aver avuto una frequentazione con Federico Rossi, il Fede del duo Benji & Fede, fidanzato con Paola Di Benedetto, concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Incalzata dalle domande di Raffaello Tonon, la social influencer da oltre 2,3 milioni di follower ha voluto mettere in chiaro soprattutto due cose: la sua frequentazione con Fede è avvenuta quando entrambi erano single e lei non ha avuto alcun ruolo nella famosa crisi tra il cantante e la Di Benedetto.

Le dichiarazioni di Ludovica Pagani:

Quando ci siamo frequentati, eravamo entrambi single. Storia d'amore è un parolone. Quanto ci siamo frequentati? Sarà stato due mesi... Non è avvenuto durante la loro crisi, si parla di due anni fa, prima che io mi fidanzassi. Perché è finita questa relazione? Perché io non provavo più le stesse cose. Siccome per me il rispetto è sacro, ho preferito chiudere.