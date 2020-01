Grande Fratello Vip 4, Stefania Orlando: "Licia Nunez ci provò con me..."

La vita sentimentale di Licia Nunez, attrice e concorrente del Grande Fratello Vip 4, da quando è iniziato il reality show di Canale 5, non ha praticamente più segreti, dalla precedente storia con Imma Battaglia, attuale compagna di Eva Grimaldi, fino alla relazione con la fidanzata Barbara Eboli, con cui c'è stata una temporanea rottura risanata con un incontro chiarificatore avvenuto all'interno della Casa.

La showgirl e conduttrice Stefania Orlando e il giornalista Alessio Poeta, ospiti a Casa Chi – #CitofonareSignorini, hanno raccontato un aneddoto riguardante Licia Nunez che, in breve, ci avrebbe provato con la Orlando durante il periodo in cui era fidanzata con Imma Battaglia.

Di seguito, trovate le dichiarazioni di Alessio Poeta, sottoscritte successivamente da Stefania Orlando:

Licia, mentre stava ancora con Imma Battaglia, ci provò una sera con Stefania Orlando. Una sera, io e Stefania decidemmo di andare a ballare, incontriamo Licia in un locale di Roma, io non sapevo nemmeno chi fosse, e Stefania, in quella circostanza, mi spiega il lavoro dei questa Licia. Il giorno dopo, la incontrammo in un noto stabilimento balneare. Io e Stefania andiamo a fare la fila per consumare un cocktail e, nel frattempo, arriva Licia. Si avvicina e dopo due secondi mi chiede: "Ti potresti spostare?".