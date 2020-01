Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro a Clizia Incorvaia: "Non sono geloso" (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 30 gennaio 2020

Paolo Ciavarro non è un ragazzo geloso in amore: messaggio implicito a Clizia Incorvaia?

Oggi, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono lasciati andare a nuove riflessioni sulla propria personalità.

Clizia: "Voglio che venga fuori l'immagine più reale di me. Dipende, poi, sempre quello che fanno vedere. Mica possono far vedere tutto. Io mi sto divertendo un sacco. E' tanto tempo che non stavo così"

Tra i due gieffini, aumenta la complicità e la voglia di conoscersi senza schemi o barriere mentali:

Clizia "Dal video di presentazione sembravi un po' tormentato... sei solo un po' introspettivo e riflessivo. Non racconti tanto di te. Nessuno sapeva, per esempio, che avevi la passione per il calcio. Magari tu concedi a pochi pezzi della tua vita".

Il figlio di Massimo ed Eleonora Giorgi è curioso di sapere a fondo alcuni aspetti caratteriali della sua compagna di viaggio:

Clizia: "Prima ero più fumantina, ora mi sono calmata. Non sono litigiosa, con le persone che non conosco non litigo"

Ciavarro: "Io qua dentro mi sarei potuto incazzare più di una volta. Ma ho lasciato correre. Se mi incazzo mi incazzo. Mai fatto una rissa. Sempre messo in mezzo per difendere i miei amici. Mai partita da me. Non mi è mai capitato, ma anche nei locali se sono con la mia donna e la guardano… non sono un ragazzo geloso".