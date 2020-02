Nicolai Gorodiskii: chi è il ballerino di Amici 19

Di Sebastiano Cascone sabato 1 febbraio 2020

Vita privata di Nicolai Gorodiskii ballerino di Amici 2020

Nicolai Gorodiskii è uno dei ballerini della scuola di Amici 19. A due settimane dal suo ingresso nel programma, il danzatore ha conquistato una delle 10 maglie verdi per il serale.

Ha 24 anni, è nato in Ucraina ed è cresciuto in Argentina. Ha iniziato a ballare a 11 anni quando la madre, aspirante ballerina, lo ha avvicinato alla danza. All'inizio non gli piace ma dopo poco se ne innamora e non la lascia più. Si definisce una persona passionale che fa tutto sempre con il cuore.

Lo scorso anno, è stato il ballerino di punta del National Ballet of Ukraine e precedentemente ha lavorato al San Francisco Ballet, al Royal New Zeland Ballet e al Croatian National Theater in Zagreb (Croazia). Nel 2017, si è diplomato a Buenos Aires.

Il suo profilo Instagram ufficiale @nicolaigorodiskii conta quasi 10 mila followers.

Il suo canale Youtube @nicoballet conta, al momento, oltre 200 iscritti.

La maestra Alessandra Celentano punta tantissimo sul suo talento.