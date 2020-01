Simone Virdis, chi è il cavaliere di Uomini e Donne

Simone Virdis è uno dei cavalieri più apprezzati di questa edizione del trono over di Uomini e Donne. E' nato il 17 aprile 1982 sotto il segno dell'Ariete. Ha 37 anni. Abita a Tredate in provincia di Varese.

Attualmente, in trasmissione sta approfondendo la conoscenza di Diana. In passato, è uscito anche con Veronica Ursida, Valentina Autiero e Valentina Fabri.

Ha diversi tatuaggi su tutto il corpo. In evidenza, c'è la scritta Thomas Martin, dedicata a suo figlio.

Il suo profilo ufficiale Instagram @virdissimone conta oltre 12 mila followers.

Ha preso parte anche all'edizione 2019 di 'Temptation Island Vip'.

Ama curare il fisico e segue un regime alimentare per tenersi in forma. Pratica motocross e crossfit.

E' un imprenditore ed è proprietario di discoclub nella sua città.

Ama la vita di coppia ma ha paura ad affidarsi ad una donna perché, in passato, ha sofferto molto per amore:

"Ho paura di soffrire come è accaduto in passato e devo acquisire fiducia in una persona proprio perché ho tutte le intenzioni di trovare una donna con cui costruire qualcosa di duraturo, a cui dedicarmi al cento per cento. La decisione di condividere la propria vita con un’altra persona è una decisione forte. Per questo, essendo una la vita, voglio scegliere di trascorrerla (o quantomeno di provare a farlo) con una persona che mi dia la sensazione di potermi riaprire un’altra volta e di poter rivivere l’amore con tutto me stesso" (Uomini e Donne Magazine, novembre 2019).