Grande Fratello Vip 4, puntata daytime 29 gennaio 2020

Cosa è successo nella puntata di daytime del Grande Fratello Vip 4 di oggi, mercoledì 29 gennaio 2020, andata in onda su Canale 5?

Valeria Marini ha abbandonato (temporaneamente?) la Casa. Barbara Alberti ha notato che da quando è entrata in gioco la showgirl, Rita Rusic ha cambiato umore. La scrittrice si è anche detta convinta che tra i concorrenti "c'è un circolo anti-Rita, ci sono le fazioni, evidentemente è considerata un ostacolo, una rivale pericolosa".

In confessionale Antonella Elia ha definito Adriana Volpe una "rompic0glioni" e "oca" perché l'ha spinta a fare pace con Fernanda Lessa, costringendola, quindi, a mandare in nomination la Rusic.

Dopo lo scontro tra quest'ultima e la Volpe, l'ex conduttrice di I Fatti vostri ha confessato di essere entrata in crisi:

Aristide Malnati ha affrontato a suo modo una seduta di fitness, ma la tensione in Casa è aumentata poco dopo a causa delle polemiche per il prosciutto mangiato da Antonio Zequila, che si è sentito attaccato in maniera impertinente. Infine, Pago ha parlato dell'ex Serena Enardu:

Tornare insieme a lei adesso, mi fa paura. L'ho vista sofferente e la vedo sofferente. Così innamorata di me, così bisognosa di me non l'avevo mai vista. Non è facile per me fidarmi e basta. In questo momento se mi chiedi se voglio tornare con Serena, rispondo di sì. Per me è l'unica direzione, il cuore di Pago batte per lei.