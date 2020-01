Grande Fratello Vip, Ivan Gonzalez dispiaciuto per le parole di Clizia Incorvaia (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 29 gennaio 2020

Ivan Gonzalez si sfoga su Instagram dopo le parole di Clizia Incorvaia su Instagram

[VIDEO IN CARICAMENTO]

Nelle scorse ore, Ivan Gonzalez ha registrato una serie di Instagram Stories manifestando il proprio dispiacere per le parole di Clizia Incorvaia che, a Paolo Ciavarro, nelle scorse ore, ha confessato di non fidarsi del modello spagnolo. L'influencer siciliana, ad oggi, è convinta che l'ex tronista di 'Uomini e Donne' si sia avvicinata a lei per la ricerca di visibilità.

Ecco lo sfogo dell'ex gieffino sui social:

"Ragazzi innanzitutto buonasera a tutti. Siete in tanti che mi state dicendo che ieri Clizia quando è andata nella suite dopo la puntata ha parlato di me non bene. Praticamente lei diceva che io quando ero nella Casa la cercavo, che la prendevo in giro perché volevo creare una storia d’amore per avere un po’ di visibilità. Io mai ho avuto bisogno di quello dentro la Casa perché sono stato una persona simpatica, una persona allegra, una persona divertente, una persona che non aveva bisogno di creare una storia d’amore. Sicuramente anche io, come tutti gli altri, pensavo che tra di noi c’erano sguardi diversi, ecco. Quindi mi dispiace sentire proprio questo da quella persona lì, proprio da Clizia perché veramente non me l’aspettavo, perché comunque sia è una persona che con me si è raccontata, una persona che si è aperta, che ha pianto con me, che si è emozionata, che ha fatto emozionare me, e una volta che Ivan non c’è più posso buttare delle parole brutte nei suoi confronti perché non mi serve per niente perché non c’è più dentro la Casa… Io non voglio pensare così, voglio pensare che lei ha sbagliato con le parole e che realmente non pensa così, perché io continuo a pensare che è una brava persona".