Grande Fratello Vip 4, Antonio Zequila, polemiche per le frasi su Patrick: "Dobbiamo legarlo al palo come San Sebastiano e gli tiriamo le palle!" (Video)

Non sono passate inosservate, sui social network, specialmente su Twitter, alcune frasi che Antonio Zequila, ironicamente, ha proferito, parlando di Patrick Ray Pugliese, all'interno della casa del Grande Fratello Vip 4, il reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset.

Chiacchierando con Aristide Malnati e con Andrea Denver, Antonio Zequila ha commentato la forma fisica di Patrick con una battuta. Alcuni telespettatori del Grande Fratello Vip e utenti di Twitter, però, sostengono che Zequila si sia spinto troppo oltre in quest'occasione, invitando, quindi, il GF a prendere provvedimenti.

La battuta è la seguente, lasciamo a voi il giudizio:

Certo, se lui non si mette a dieta, dobbiamo legarlo al palo come San Sebastiano, il quadro... Lo leghiamo qui e gli tiriamo le palle, chi lo prende in fronte 100 punti, sui denti 50 e sui genitali 40. Giochiamo con quelle, quelle fanno male eh...