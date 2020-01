Uomini e donne, Gaetano Martelli corteggiatore: Instagram, Temptation Island, modello, età

Di Massimo Galanto mercoledì 29 gennaio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Gaetano Martelli

Nella prossima puntata del trono classico di Uomini e donne, in onda su Canale 5 il pomeriggio, conosceremo meglio alcuni nuovi corteggiatori della neotronista Sara Amira Shaimi. Tra questi c'è anche Gaetano Martelli. Si tratta di un volto già noto al pubblico televisivo, avendo partecipato all'ultima edizione di Temptation Island in veste di tentatore.

Napoletano, classe 1990, Gaetano ha iniziato la sua carriera come modello di brand prestigiosi quando aveva soltanto 6 anni; oggi è un imprenditore che opera nel mondo della moda. Per via del suo lavoro, ha viaggiato molto nel mondo, da New York a Miami, da Parigi a Cape Town, da Madrid a Barcellona, imparando molte lingue. In particolare, ha vissuto per oltre quattro anni a Shanghai, dove si è occupato di import-export di cashmere. Tra le sue attività anche quella di personal trainer. Nel suo curriculum anche una comparsa in una puntata della serie tv famosa in tutto il mondo Black Mirror (episodio 3x01).

Non si hanno molte notizie, al momento, sulla vita privata del giovane corteggiatore. Sappiamo che ha una sorellina, che dovrebbe chiamarsi Carmen. Pare che Gaetano sia molto legato alla mamma, con la quale ha aperto un negozio di pelletteria a Napoli.

Su Instagram (@gaetanomartelli), attualmente, è seguito da oltre 22 mila persone, ma i numeri dei follower sono destinati a crescere per via della partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi.