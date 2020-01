Grande Fratello Vip, Rita Rusic contro Adriana Volpe: "La maestrina valla a fare con Magalli" (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 28 gennaio 2020

La lite tra Adriana Volpe e Rita Rusic dopo le nomination di ieri sera

E' ancora tensione all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip' tra Adriana Volpe e Rita Rusic. Dopo le nomination le due donne si confrontano, ancora una volta, su quello che è accaduto ieri sera. La conversazione, ben presto, però, si trasforma in un acceso diverbio verbale:

Volpe: "Io se ti posso dire la verità ho votato te, ma non è che ora mi fisso su di te, se il Grande Fratello mi da la possibilità di votare anche gli uomini… però vorrei che tu mi guardassi mentre ti parlo".

Rusic: "Non sono obbligata a guardarti, non puoi obbligare la gente a fare quello che vuoi tu, perché tu la maestra con me non la fai, questo tono da maestrina a me non piace, valla fare con Magalli. E non con me a rompere i coglioni. Con me la maestra non la fai, io già sono stata a scuola. Sono più grande di te. Ringraziando il Signore non ho bisogno di una maestra alla mia età"

Volpe: "Allora parlo con Cucuzza... Cucuzza ti volevo dire io ho votato lei perché, in questo momento, mi hanno obbligato a votare una donna e tra le donne rivoterei lei. Se votassi su tutta la ciurma, probabilmente non voterei una donna ma anche un uomo. Non è che se uno fa una nomination la deve portare avanti sempre fino alla fine. Le dinamiche cambiano come le motivazioni".