Grande Fratello Vip 2020: Andrea Denver pazzo di Rita Rusic nel 2017? (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 28 gennaio 2020

Andrea Denver pazzo di Rita Rusic prima del Grande Fratello Vip 2020? A Pomeriggio 5 il contenuto della busta choc gold

Oggi, nel corso dell'ultima puntata di 'Pomeriggio 5', è stato rivelato il contenuto della busta choc gold riguardante Andrea Denver e Rita Rusic.

d'Urso: "Ci è arrivato un messaggio da una persona che dice: 'Attenzione.. Rita Rusic conosce molto molto molto molto molto molto bene Andrea Denver che è nella casa del 'Grande Fratello'. Lei si era informata di chi fosse quel modello italiano che viveva a Miami. Le è stato risposto 'Andrea Denver'. E pare che da allora sia iniziata una conoscenza molto molto molto molto ravvicinata".

D'Anelli: "Vorrei svelare un arcano. E' vero che Andrea Denver e la signora Rusic si conoscono. Anche a me è arrivata questa notizia certa. Oltre ai messaggi si sono già incontrati nel 2017. Ci sono dei fatti che inchiodano la signora Rusic. Secondo me, sono stati presi in giro gli autori del Grande Fratello. Non è giusto passare dicendo: 'Io non conosco questo ragazzo' quando hanno interagito, si sono visti per fatti loro. Ci sono dei messaggi".

Angelo Perrone, amico dell'ex moglie di Cecchi Gori, ha cercato di ridimensionare la vicenda:

Perrone: "Che io sappia... quando è uscito il nome di Andrea Denver Rita mi ha detto che era probabilmente che qualcuno, non Denver direttamente, le voleva far conoscere. Ma lei non lo avevo conosciuto. Una persona vicino a Denver si era offerto di farli conoscere. Penso che questo messaggio risalga a quando le era stato proposto di conoscerlo. Non lo so, a Denver forse piaceva la Rusic. Presumo, a questo punto, che Denver fosse pazzo della Rusic".