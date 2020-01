Uomini e Donne, Anna Tedesco: "Io e Mattia ci frequentiamo, mi piace!"

Di Marco Salaris martedì 28 gennaio 2020

Nasce una nuova conoscenza che butta il cuore...oltre l'ostacolo!

"Sta andando bene, abbiamo prenotato un ristorante poco fuori Riccione" inizia così Anna Tedesco che rivela la sua nuova frequentazione con il neo-corteggiatore a Uomini e Donne nella puntata di oggi, 28 gennaio 2020.



Abbiamo parlato tanto, siamo andati a fare una passeggiata sulla spiaggia e ci siamo baciati a lungo. Mi piace tantissimo, è una chimica che sento e non la voglio nascondere. Non so come andrà, mi piace e non voglio fermarmi, viviamo il momento. Lui mi ha proposto un weekend ed io sono contenta di venirci.

Intanto nel parterre delle donne gli animi si scaldano, prima fra tutte quello di Barbara: "Ha sempre da fare, lui rimanda sempre gli appuntamenti"

Anna risponde: "Lui è molto presente, la sera ci sentiamo sempre"

Mattia afferma che non ha esclusive con Anna, si è sentito anche con Valentina ma lei non sapeva della situazione venutasi a creare con Anna: "Mi aveva invitato per questo weekend ma visto le cose io non vengo. Mi avevi detto che non c'era tutta questa alchimia con Anna e ora scopro queste cose? Non me l'aspettavo proprio!"

Valentina rivela che Mattia ha tenuto nascoste molte cose compreso il pranzo con Anna: "Io sapevo che tu saresti dovuto andare a Riccione con un tuo amico, piuttosto che dirmi una bugia dì la verità senza problemi"

Maria de Filippi annuncia che l'uomo sta frequentando anche Carlotta ma Anna vuole comunque continuare la conoscenza con Mattia: "A me piace, quindi vorrei continuare. Non è da me, ma mi piace stare con lui"