Grande Fratello Vip 4, Michele Cucuzza e Antonio Zequila smascherano la propria strategia per le nomination

Di Ivan Buratti martedì 28 gennaio 2020

Bufera sul sistema di nomine per il televoto al Grande Fratello Vip 4: provvedimenti in arrivo?

Grande Fratello Vip 4, scoppia la polemica circa le ultime nomination che sono state fatte (o meglio, organizzate) nella casa più spiata della televisione italiana. A finire nel ciclone sono stati Michele Cucuzza e Antonio Zequila: il primo, infatti, ha rivelato sottovoce alla collega Adriana Volpe di aver stretto un'alleanza con l'attore per mandare al televoto Andrea Montovoli. Ecco le dichiarazioni catturate dal portale Isa e Chia, registrate al termine della puntata di lunedì 27 gennaio 2020:



Ho subito un attacco da Montovoli (perché lo ha nominato, ndr), ma il risultato è che è lui ad essere in nomination (ride, ndr). Era una nomination palese ma l’ho organizzata io in due secondi e mezzo. Lui un attimo prima mi ha detto che mi avrebbe votato, quindi in un attimo neanche il tempo di organizzarmi io l’ho contro-nominato, ci siamo parlati con gli occhi io e Antonio, incredibile!

Già durante la diretta, nella fase di nomination in confessionale, alcune affermazioni di altri concorrenti avevano dato da che discutere ai commentatori dei social network. Utenti su Twitter hanno sottolineato, ad esempio, come il conduttore Alfonso Signorini abbia dato per buona come motivazione della nomination di Barbara Alberti, ai danni di Clizia Incorvaia, il risultato di una vera e propria strategia studiata a tavolino. "Ci siamo messe d'accordo prima", il commento della scrittrice, una giustificazione che ha fatto scattare le risate del pubblico in studio e che il presentatore ha accolto con un bel "mi piace, brava!".

In passato, simili piani per la messa al televoto avrebbero destato almeno qualche interrogativo o rimprovero da parte degli opinionisti o del conduttore stesso, che ha creato così una sorte di precedente. Ogni tattica fra inquilini, anche la più manifesta, sarà ora legittimata? Ma in questo modo, non verrà meno uno dei principi fondativi del reality show?