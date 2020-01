Luca Palazzolo, chi è il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Di Sebastiano Cascone martedì 28 gennaio 2020

Luca Palazzolo è uno dei nuovi protagonisti del trono over di 'Uomini e Donne'. Assieme al rivale in amore, Simone Virdis sta conoscendo meglio la single Diana.

Il profilo ufficiale Instagram @luca.palazzolo_official è seguito da quasi 7 mila followers. E' un'atleta di body building, personal trainer. Spesso si cimenta in gare di culturismo. E' di Genova. Ha un gatto. Fisico scultoreo e tatuaggi in bella vista, è pronto a far breccia nel cuore delle donne del parterre femminile del programma di Maria De Filippi.

Diana: "Ci stiamo conoscendo con tutti i nostri pregi e difetti. A me piacciono molto. Hanno entrambi molti pregi che mi hanno colpito. Ci siamo promessi di essere sempre sinceri. Simone è molto dolce, simpaticissimo anche se qui non sembra. Avevo un'altra idea di lui. E' molto ironico, mi fa ridere molto. C'è stato un bacio con entrambi. Non ho nascosto niente a nessuno. Avrei preferito lasciare l'aspetto fisico per un momento successivo. Ma le cose succedono. Non lo rinnego. Entrambi hanno due caratteri istintivi. Sono tra due fuochi. Non si può partire dal sesso per arrivare l'amore. Il sesso è qualcosa che completa un sentimento d'amore. Per come sono fatta io, devo avere un trasporto, un sentimento. Sabato e domenica sarò a Genova a trovare Luca. Voglio vivere la loro realtà".