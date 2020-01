Daniela Del Secco D'Aragona: età, estetista, marchesa, chi è

Di Marcello Filograsso martedì 28 gennaio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Daniela Del Secco D'Aragona

Sarà ospite della puntata di stasera de La Pupa e Il Secchione e viceversa Daniela Del Secco D'Aragona, meglio nota come la Marchesa. Conosciamola meglio.

Nata il 15 dicembre del 1961 a Roma, ha 68 anni. La fama televisiva risale al 2013, quando partecipa a Pechino Express in compagnia del domestico Gregory. In realtà la donna non è una vera marchesa: come poi si è scoperto, la Del Secco ha lavorato come estetista, aggiungendosi da sola il cognome D'Aragona come ha rivelato tempo fa il portale Dagospia.

La Del Secco per quanto riguarda la vita privata è una nonna: la figlia Ludovica Scarpa Basteri nel 2018 è diventata mamma. Intanto la marchesa ha partecipato l'anno dopo al Grande Fratello Vip 3, prendendosi una cotta per Walter Nudo, vincitore di quella edizione. Tra le altre esperienze, quella da giudice nello show Selfie - Le cose cambiano, condotto da Simona Ventura. Ha scritto anche un'autobiografia, Come diventare marchesa.