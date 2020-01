Roberto Giacobbo: altezza, figlie, età, chi è

Di Marcello Filograsso martedì 28 gennaio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Roberto Giacobbo

Autore, dirigente, conduttore, documentarista: tante sono le vite televisive di Roberto Giacobbo, 58 anni, attualmente al timone di Freedom - Oltre il Confine, su Italia1. Conosciamolo meglio.

Nato a Roma il 12 ottobre del 1961, da giovane partecipa al quiz di Mike Bongiorno Bis, vincendo 14 milioni di lire con le quali si compra una motocicletta. Successivamente diventa autore per alcuni programmi del daytime della Rai, mentre per Mediaset lo è per La Macchina del Tempo, iniziando ad avvicinarsi ai temi dell'archeologia.

Ma è nel 2000 che Roberto Giacobbo appare in video su Telemontecarlo con la conduzione di Stargate - Linea di Confine, programma dedicato al mistero. La trasmissione sopravvive anche su La7, con l'esperienza che dura fino al 2003, quando passa a Rai2 al timone di Voyager.

Su Rai2 diventa anche vicedirettore, ma le sirene di Mediaset lo attirano nuovamente nel 2018, con la conduzione di Freedom - Oltre il confine, prima su Rete4 e poi su Italia1. Attualmente si occupa anche dei contenuti del canale Focus.

Per quanto riguarda la sfera privata, Giacobbo, alto 1,85 m, è sposato con l'autrice Irene Bellini, che ha deciso di dedicarsi ad altro nel momento in cui il marito era diventato vicedirettore di Rai2 per evitare dietrologie. La coppia ha tre figlie, Angelica, Giovanna e Margherita.