Grande Fratello Vip 2020, Licia Nunez alla fidanzata Barbara: "Sei l'altra metà dell'amore" (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 28 gennaio 2020

La pace tra Licia Nunez e la fidanzata Barbara Eboli durante la settima puntata del Grande Fratello Vip 4

Oggi, nel corso della settima puntata del 'Grande Fratello Vip', Licia Nunez ha avuto la possibilità di chiarirsi con la fidanzata Barbara Eboli dopo un post molto duro su Instagram. Le due donne si confrontano a cuore aperta:

Barbara: "Tu non hai idea di come sto io. Non è stato facile dal primo giorno che sei entrata qui dentro. Lo sapevamo che poteva uscire il passato. La tua voglia di verità. Per tre settimane, h24, hai parlato di dieci anni fa, in un modo che ho fatica a riconoscere. Hai eclissato il tuo presente. Fuori mi hanno tritato. Io e te ci siamo auto invitate al matrimonio. E che tu sei ancora innamorata e io la cogliona di turno. Mi arrivavano messaggi: "Ma esisti?!". Tu dici che il tweet ti ha fatto male. Qui dentro sei protetta. Non ho mollato. Ti ho difeso, ho difeso la nostra storia. Ti ho mandato una lettera. Hai colto il meglio. Ti ho detto 'Basta. Non è facile, per me, qui fuori'. E tu lo sai cosa hai fatto?! Il giorno dopo sei ritornata a parlare di quella persona. Ancora e ancora... Io stavo facendo mangiare i cuccioli. Non ricordi il gesto che mi ha fatto male tanto da farmi scrivere una lettera in piena notte? Ho passato tre settimane di merda in cui l'Italia intera mi ha massacrato. Ho le scatole piene di questa storia di dieci anni fa. Hai raccontato una storia marcia. Dove mi hai coinvolta in una cosa in cui non volevo essere coinvolta. Doveva essere il Grande Fratello della rinascita. Hai concesso spazio a persone assurde. Tu sei stata qui per tre settimane ed, io, non sono esistita. Questo è arrivato. Hai una responsabilità qui dentro. Le tue parole fuori hanno una risonanza per l'Italia e per chi ti ama. Ho tenuto botta per due settimane ma, poi, dopo la lettera, non ce l'ho fatta. Se io sono qua, io non ti ho lasciato con un tweet. Avevi bisogno di tornare alla realtà. La gente fuori è cattiva. Io non me ne sono andata, ho bisogno di vedere altro. Io ti amo"

Licia: "Sei l'altra metà dell'amore".

Ed, infine, arriva la promessa di non parlare più di Imma Battaglia ed Eva Grimaldi. Ci riuscirà?