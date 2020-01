Gianluca Irpino: chi è uno dei bonazzi del Grande Fratello Vip 2020

Di Sebastiano Cascone lunedì 27 gennaio 2020

Gianluca Irpino è uno dei bonazzi del Grande Fratello Vip

Gianluca Irpino è uno dei bonazzi del Grande Fratello Vip 2020. E' stato presentato da Alfonso Signorini nel corso della settima puntata del reality show di Canale 5 in onda, stasera, lunedì 27 gennaio 2020. E' il giocatore di poker.

Il suo profilo Instagram @sigfrullino supera i 500 followers.

Ha preso parte ad 'Uomini e Donne' come corteggiatore. Sui suoi social, il ragazza, classe 1989, ha ricordato, con piacere, questa prima esperienza televisiva:

"Per quanto non sia andata come mi sarei augurato, ricordo questa esperienza con un sorriso a tremila denti e sono felicissimo di essermi messo in gioco. Il mio consiglio è rischiate, mettetevi in difficoltà e superatele, diverrete persone migliori. Per concludere userò parole non mie, così faccio bella figura: "Una nave è al sicuro nel porto, ma non è per questo che sono fatte le navi. E adesso si salpa, via con una nuova avventura".