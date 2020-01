Grande Fratello Vip, Valeria Marini contro Antonella Elia: "Fastidiosa e diseducativa, sei cattiva"

Di Claudia Cabrini lunedì 27 gennaio 2020

Non cessano i confronti e gli scontri tra Valeria Marini e Antonella Elia

Nuovo duro scontro quello appena andato in scena tra Valeria Marini e Antonella Elia tra le mura del Grande Fratello Vip, una lite televisiva - anche definita confronto dal conduttore, Alfonso Signorini - molto dura, e che ancora una volta ha messo al centro dell'attenzione ciò che si può o non si può dire in tv contro le donne.

"Ti dimentichi che insultare gratuitamente un'altra persona, un'altra donna e in questo caso me sia sbagliato?" chiede anzitutto Valeria Marini ad Antonella Elisa, prima di proseguire:



"Grazie a Dio piaccio a milioni di persone, perciò quel che mi dici non mi offende, ma voglio che tu ti renda conto che la tua aggressività contro le donne, e con 'donne' intendo contro tutte le donne, è fastidiosa, diseducativa, e questo lo pensano tutti. Dentro alla casa sono molto felice di entrare come inquilina perché qui sì che ci sono anche delle donne che meritano, ad esempio Adriana Volpe che dà messaggi di spessore e di qualità".

Non ci sta Antonella, che con molta enfasi, forse arroganza, risponde:



"Tu sei mitomane, e pensi di suscitare invidia. In realtà credo soltanto che tu non abbia alcun tipo di qualità, ne umana ne artistica. Ti basta questo? Cara Valeria, le qualità si dovrebbero vedere sul palcoscenico. Le tue qualità sono gonfiarti, allungarti i capelli, curarti le unghie, indossare abiti di lustrini e tirarti. Ti sei tirata persino le orecchie".

Le risate di sottofondo di Alfonso, che cerca di scherzare anziché di smorzare i toni tra le due, non aiutano. "E tu allora? Non hai mai detto una bella parola nei confronti di una donna, sai soltanto dire a tutti 'Fai schifo, sei una mign*tta', questo e quell'altro. Senti, facciamo una cosa, mangiamoci il prosciutto che è meglio, e non fare la saccente" conclude Valeria Marini.

Le antipatie nei confronti di Valeria, che sarà ufficialmente una nuova coinquilina della casa del Grande Fratello Vip almeno per questa settimana, aumentano. Come ben sappiamo, infatti, anche con un'altra inquilina i rapporti con la Marini sono molto tesi. Chi? Rita Rusic ovviamente, che ad Alfonso stizzita spiega: "Non sono incazz*ata per la sua entrata in casa, ma sicuramente questa non è per me una situazione piacevole? Tu al mio posto saresti felice di questa situazione? No? Ecco, bravo. Grazie".