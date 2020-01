Grande Fratello Vip 2020, Barbara Alberti torna?

Di Massimo Galanto lunedì 27 gennaio 2020

La scrittrice sarebbe pronta a rientrare nella Casa del Grande Fratello Vip

Barbara Alberti sarebbe pronta a tornare nella Casa del Grande Fratello Vip 4. A scriverlo è - citando fonti del programma di Canale 5 - l'agenzia AdnKronos, secondo la quale la scrittrice, che aveva momentaneamente abbandonato il reality (con conseguente cancellazione del televoto in corso) dopo essersi sottoposta a un controllo medico non meglio precisato, sarebbe in procinto di rientrare in gioco.

Non è chiaro se il ritorno nella Casa di Cinecittà si concretizzerà stasera durante la puntata in diretta oppure se già nei prossimi minuti la Alberti rientrerà nei panni di concorrente. Quel che è certo è che la scrittrice già dalla scorsa settimana aveva manifestato l'intenzione di abbandonare il programma, prima dicendo di non riuscire a viverlo come un gioco, poi accusando Alfonso Signorini e gli autori di mandare in onda soltanto spezzoni che la mettessero in qualche modo in cattiva luce.

In attesa di capire come si evolverà la partecipazione della Alberti alla trasmissione, in queste ore è scoppiato un altro caso. Protagonista, stavolta, Carlotta Maggiorana, intenzionata, in base alle sue dichiarazioni, a lasciare anzitempo il Grande Fratello Vip. L'ex Miss Italia varcherà la Porta Rossa per tornare alla vita reale oppure continuerà a vestire i panni di concorrente, così come sembra intenzionata a fare la Alberti?