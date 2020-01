Chi è Alketa Vejsiu? Dal marito ai due figli, tutte le curiosità sulla co-conduttrice di Sanremo 2020

Di Giulio Pasqui martedì 28 gennaio 2020

Tutte le curiosità sulla star della tv albanese, che sarà una delle co-conduttrici di Sanremo 2020.

Conduttrice, cantante, attrice, influencer, imprenditrice. Alketa Vejsiu è una forza della natura. Classe 1984, è nata il 19 gennaio a Tirana. All'età di 17 anni ha debuttato come presentatrice di programmi televisivi, e da lì non si è più fermata. Oggi è una star indiscussa della televisione albanese. Sul canale Tv Klan conduce tutti i programmi di maggior successo, che spesso sono versioni locali di quelli italiani, come C'è Posta per Te, Ballando con le stelle, X Factor, Chi ha incastrato Peter Pan?.

Così Amadeus l'ha scelta per affiancarlo, durante una serata, al Festival di Sanremo 2020. Salirà sul palco giovedì, assieme a Georgina Rodriguez. Quello di calcare il palcoscenico del teatro Ariston era il suo sogno. Cosa c'è da sapere sulla vita privata di Alketa? Nel 2016 si è sposata in gran segreto con Ardi Nelaj, un noto costruttore albanese, nonché caro amico del primo ministro Rama. Alla cerimonia erano presenti alcuni ex politici albanesi, come Igli Toska e Blendi Klosi. Assieme a lui ha due figli, Nicole e Lionel. "La mia famiglia sarà a Sanremo con me, verranno mio marito e la bambina grande. Non potrei farne a meno, sembra un cliché ma la famiglia è la mia forza, l'equilibrio per la mia felicità", ha dichiarato Alketa a La Stampa.

La sua attività lavorativa non si ferma alla tv. Lavora anche nell’organizzazione di eventi e matrimoni, è la fondatrice della rivista Class, ha un brand di abiti da sposa ed è suo persino uno studio che si occupa di make-up e servizi fotografici. Su Instagram, @alketavejsiu, ha 850mila followers.