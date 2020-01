Daniele Bossari, Filippa Lagerback: "Mi ha conquistato con i suoi lunghissimi fax"

Di Sebastiano Cascone lunedì 27 gennaio 2020

Daniele Bossari, ospite a Vieni da me, marito innamoratissimo di Filippa Lagerback

Nel corso della puntata di oggi, lunedì 27 gennaio 2020, di 'Vieni da me', Daniele Bossari ha aperto i cassetti della sua vita. In particolare, l'amatissimo conduttore ha ricevuto un video messaggio della moglie Filippa Lagerback, sposata, lo scorso anno, dopo tanti anni assieme:

Lagerback: "A Daniele non piacciono particolarmente le sorprese. E' il re del barbecue d'estate. Cucina per tutti. Ma quando torniamo a casa non sa cucinare niente. Ho cercato di spiegargli che la padella funziona come la brace. Ma niente. Quando sono fuori si nutre di conserve e tonno in scatola. Pazienza. Va in panico se non ha le calze abbinate al suo look. E' un eterno romantico. Mi ha conquistato con i suoi lunghissimi fax che mi mandava da tutte le parti del mondo e mi riempiva il telefono con dei messaggi carinissimi. Mi sono abbandonata al suo fascino e al suo charme. Mi sono innamorata. E' tenero, è dolce. Ma attenzione può essere anche abbastanza permaloso. Amore, ti amo!".

Nel corso della lunga chiacchierata con Caterina Balivo, l'ex vincitore del 'Grande Fratello Vip' ha ricordato anche il periodo buio della depressione e la risalita che l'ha ricondotto ad una forte ripresa ("E' stato un percorso più veloce della ricaduta. I benefici li avverti subito"). La moglie e sua figlia Stella hanno avuto un ruolo decisivo in questa rinascita:

Bossari: "Lei è stata molto paziente. Mi ha sopportato e supportato in quel periodo lì. Ho dovuto far subire a loro questa situazione. Ma ci ha rafforzati".