Mark 'The Hammer' Arata: chi è, carriera, vita privata

Di Claudia Cabrini martedì 28 gennaio 2020

Tutto quello che c'è da sapere su Mark The Hammer

All'anagrafe registrato come Marco Arata ma ai più conosciuto come Mark The Hammer, è proprio lui il chitarrista e tastierista di niente meno che J-Ax, divenuto molto famoso online anche e soprattutto grazie al suo seguitissimo canale Youtube.

Mark The Hammer, nato a Genova nel 1986, è un musicista, polistrumentista italiano, considerato nuovo fenomeno musicale italiano. Trasferitosi a Finale Ligure sin da piccolino, è proprio lì che inizierà a mettere le basi per la sua carriera, cominciando anche a cantare e a studiare il pianoforte sin dalla tenerissima età di 8 anni. A 15 anni soltanto entrerà a far parte di una cover band, e sarà proprio lì che capirà che quello sia il sogno della sua vita.

I suoi primi video su Youtube vengono realizzati alle soglie dei suoi 20 anni, e diventano immediatamente virali perché lo mostrano alle prese con più strumenti contemporaneamente, mentre canta e suona tutte le basi da sé con l'ausilio di batteria, chitarra, tastiere e basso in una volta sola.

La vera svolta, però, arriverà per lui il 22 Gennaio 2015, quando dopo aver pubblicato la cover punk rock di “Uno di quei giorni” di J-Ax viene contattato direttamente dal rapper per una audizione ufficiale. Così Mark The Hammer inizia il suo tour con J-Ax, e al contempo fa esplodere YouTube, realizzando anche 1.800.000 visualizzazioni a video.

Non sappiamo molto della sua vita privata, ma è certo che sia fidanzato. Spesse volte pubblica infatti, soprattutto su Twitter, foto che ritraggono momenti di vita vissuti insieme alla compagna che sappiamo abbia. Ad esempio? "La mia fidanzata di mi sta facendo il cul* a Tetris" scrive Marco, immortalando un paio di vecchi videogiochi da bar.