Roberta Carluccio: età, carriera, instagram, fidanzato

Di Claudia Cabrini martedì 28 gennaio 2020

Tutto ciò che dovete sapere sulla fitness model Roberta Carluccio

Si chiama Roberta Carluccio la famosa tentatrice di Temptation Island ora seguitissima come fitness model anche su Instagram, dove potete trovarla con l'account @roberycc. Nata a Torino il 12 giugno del 1997, Roberta ha solo 22 anni, ma sin da bambina entra a far parte del mondo della moda e dello spettacolo iniziando a sfilare per il brand Pitti Bimbo.

Anche grazie alle sue doti sportive, crescendo Roberta decide di cambiare in virata. Inizierà così a dedicarsi al mondo del fitness, che la appassiona moltissimo.

Tra le curiosità più interessanti che riguardano la sua vita privata, quella che nasconde il suo immenso amore per gli animali. Roberta, infatti, dovrebbe anche possedere un gatto nero, con il quale più volte si è fatta ritrarre in posa su Instagram.

E a proposito di fidanzati? Non ci è dato sapere se Roberta abbia un compagno fisso al momento. La ragazza è molto gelosa della sua privacy e non racconta nulla a chi la segue online. Si vocifera, tuttavia, che anche lei abbia avuto un flirt con un ex di Taylor Mega, il cantante Sfera Ebbasta. Voci ovviamente non confermate, e che quindi riteniamo soltanto gossip di corridoio.

La sua carriera ad oggi la tiene molto impegnata, soprattutto su Instagram, dove ha già superato il milione di followers. L'ultimo suo successo televisivo è quello che la vide partecipare come tentatrice al programma di Maria de Filippi Temptation Island. Come ricorderete anche voi, fu proprio Roberta in quel momento ad esprimere un forte interesse per l'allora concorrente, fidanzato, Francesco Chiofalo.