Fabio Rovazzi incontra Robert Downey Jr a Los Angeles: ecco cosa è successo

Di Mr. Odo lunedì 27 gennaio 2020

Fabio Rovazzi ha incontrato Robert Downey Jr. per il lancio del film Dolittle.

Fabio Rovazzi ha incontrato Rober Downey Jr a Los Angeles: il poliedrico artista italiano, dopo aver fatto la conoscenza di Will Smith, si è imbattuto nella star hollywoodiana che ha interpretato per anni Iron Man e che prossimamente sarà protagonista di Dolittle.

Rovazzi racconta la sua esperienza in un video caricato sul suo canale YouTube. Tutto ha inizio a Milano, in una splendida giornata di sole. Fabio si sveglia e parte per Roma destinazione I Soliti Ignoti. E' il 6 gennaio. Dopo la tappa capitolina il creator si imbarca per Los Angeles in compagnia della sua dolce metà Karen alla quale ha promesso di far incontrare una star del cinema.

La coppia passa i primi due giorni americani tra Los Angeles e Venice Beach. Il terzo giorno, invece, si recano agli Universal Studios. Ed è lì che capita l'inimmaginabile: abbandonando il parco divertimenti, Rovazzi cammina tra gli uffici e gli studi di registrazione e, fingendosi per un giornalista italiano della rivista Cuccioli e Disagio incontra Robert Downey Jr., impegnato con le interviste per il lancio del film.

Rovazzi ha intervistato a modo suo l'attore e gli altri due protagonisti del film. Le domande del presunto giornalista italiano fanno sorridere i presenti che non lo prendono sul serio. Alla fine Fabio chiede un saluto per la sua fidanzata.

L'indomani Fabio racconta a Karen di aver incontrato Robert Downey Jr. La sua fidanzata non la prende benissimo...