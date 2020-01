Grande Fratello Vip 2020, Carlotta Maggiorana: "Non ce la faccio più, mi manca l’aria, mi manca la mia famiglia" (VIDEO)

L'avventura di Carlotta Maggiorana all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 4 sembra essere vicina al capolinea. L'ex Miss Italia (fu eletta nel 2018), infatti, si è lasciata andare ad uno sfogo parlando con la coinquilina Fernanda Lessa. Le parole pronunciate dalla bella 28enne marchigiana farebbero pensare alla possibilità di un anticipato addio al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini (tornerà in onda in diretta stasera):

Non è cattiveria, ma non ce la faccio più, mi manca l’aria, mi manca la mia famiglia. Se devo stare altri due mesi così non ce la faccio, mi manca l’aria.